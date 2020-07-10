TƏBİB: В связи с летним периодом поступают жалобы по поводу карантина

В связи с летним периодом поступают жалобы по поводу карантина, а также много обращений о том, можно ли посещать регионы страны на определенных условиях.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

По ее словам, любой приезжающий или уезжающий из Баку может заразить кого-то, не смотря на то, что чувствует себя здоровым и не имеет симптомов COVİD-19.

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию, сегодня не может быть принято никакого решения о выезде в районы. Первое оружие против эпидемий в истории - введение карантинного режима", - сказала завотделом TƏBİB.

Гараева отметила, что среди медицинских работников во всех регионах Азербайджана есть зараженные.

"К сожалению, есть смертельные случаи и инфицирование среди врачей. Зарубежные врачи и эксперты, которые прибудут в страну, также окажут особую поддержку нашим медицинским работникам. В связи с поддержкой врачей, прибывших из других стран, благодарим "Paşa Holdinq", "Gilan Holdinq", и Международный Банк Азербайджана", - сказала Гараева.