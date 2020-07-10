https://news.day.az/society/1252481.html Хикмет Гаджиев: Введение карантинного режима еще на 60 дней - вымысел
Хикмет Гаджиев: Введение карантинного режима еще на 60 дней - вымысел
"Информация о введении карантинного режима еще на 60 дней является вымыслом".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
Х.Гаджиев отметил, что решения принимаются путем анализа эпидемиологической ситуации: "Решение будет принято в зависимости от оценки ситуации".
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