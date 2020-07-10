Хикмет Гаджиев: Введение карантинного режима еще на 60 дней - вымысел

"Информация о введении карантинного режима еще на 60 дней является вымыслом".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что решения принимаются путем анализа эпидемиологической ситуации: "Решение будет принято в зависимости от оценки ситуации".