https://news.day.az/society/1252604.html AZAL выполнил чартерный рейс из Эр-Рияда - ФОТО
AZAL выполнил чартерный рейс из Эр-Рияда - ФОТО
Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) в субботу, 11 июля, доставил чартерным рейсом из Эр-Рияда на родину 83 наших соотечественника.
Как передает Day.Az, к полету были допущены пассажиры, получившие в течение 48 часов до вылета рейса справку на отсутствие коронавируса (COVID-19). Все пассажиры данного рейса по прибытии должны провести две недели в самоизоляции.
Отметим, что чартерные рейсы AZAL выполняются в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.
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