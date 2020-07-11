В Азербайджане выявлен 531 новый случай заражения коронавирусом, 514 вылечившихся, 6 человек скончались.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 23 521 факт заражения коронавирусной инфекцией. 14 607 человек вылечились, 298 скончались, 8 616 продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки проведено 8 045 тестов на коронавирус, за минувший период - 560 356 тестов.