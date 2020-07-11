https://news.day.az/society/1252680.html Обнародовано количество проведенных в Азербайджане тестов на коронавирус
Обнародовано количество проведенных в Азербайджане тестов на коронавирус
Обнародовано количество тестов на выявление новых случаев заражения COVID-19 в Азербайджане до настоящего времени.
Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, в целом в стране проведено 560 356 тестов, за последние сутки - 8 045.
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