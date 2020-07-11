Обнародовано количество проведенных в Азербайджане тестов на коронавирус

Обнародовано количество тестов на выявление новых случаев заражения COVID-19 в Азербайджане до настоящего времени.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, в целом в стране проведено 560 356 тестов, за последние сутки - 8 045.