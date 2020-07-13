В этом году семьям шехидов и лицам с инвалидностью будет предоставлено 1 200 квартир

В последние годы предпринимаются соответствующие шаги по обеспечению жильем семей шехидов и лиц с инвалидностью, им уже предоставлено 7900 квартир.

Об этом в видеопроекте "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сазал замминистра по труду и социальной защите населения Анар Керимов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Замминистра напомнил, что в 2018 году лицам этой категории было предоставлено более 600, в 2019 году - 900 квартир, а в этом году они получат рекордное число квартир - 1 500.

"Уже предоставлено 300 квартир, приобретено еще 200. Думаем, что до конца года сможем предоставить гражданам 1 500 квартир. Также лицам этой категории предоставляются и автомобили", - сказал он.

Керимов также добавил, что до настоящего времени программой самозанятости воспользовались 3 500 человек, более 50% из которых члены семей шехидов, вынужденные переселенцы и представители уязвимой группы населения.

Замминистра сказал, что до пандемии планировалось открыть 55 тысяч мест оплачиваемых общественных работ, число которых предусмотрено довести до 90 тысяч.

Предлагаем вашему вниманию полную версию видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah":