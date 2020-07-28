https://news.day.az/society/1257329.html В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус - ФОТО
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус - ФОТО
Сегодня в Азербайджане проведено 8 429 тестов на коронавирус.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 28-е июля.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 698 815 теста.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 6 555 человека, 299 из них находятся в реанимации, а 73 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.
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