В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 622 пациента

В Азербайджане выявлено 363 новых случая заражения коронавирусом, 622 вылечившихся, 8 скончались.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлен 31 221 случай инфицирования коронавирусом, выздоровели 24 495, скончались 438 человек. Число активных больных - 6 288 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 9 817, в целом - 708 632 теста.