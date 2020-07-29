https://news.day.az/society/1257646.html В многоэтажном жилом здании в Баку произошел пожар
В многоэтажном жилом здании в Баку произошел пожар
В одном из многоэтажных жилых зданий, находящихся в Насиминском районе Баку произошел пожар.
Об этом сообщили Day.Az в МЧС Азербайджана.
Согласно информации, возгорание произошло в результате замыкания электрических проводов в шахте здания. Пожар был потушен пожарными расчетами министерства в 20:25.
"Дополнительная информация будет предоставлена позже", - сказали в ведомстве.
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