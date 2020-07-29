В многоэтажном жилом здании в Баку произошел пожар

В одном из многоэтажных жилых зданий, находящихся в Насиминском районе Баку произошел пожар.

Об этом сообщили Day.Az в МЧС Азербайджана.

Согласно информации, возгорание произошло в результате замыкания электрических проводов в шахте здания. Пожар был потушен пожарными расчетами министерства в 20:25.

"Дополнительная информация будет предоставлена позже", - сказали в ведомстве.