Когда вылечившийся от COVİD-19 может выйти на работу? - Ответ Минздрава
Главной задачей является полное выздоровление больных.
Об этом сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает в пятницу Day.Az.
По ее словам, для выхода на работу больной должен полностью вылечиться: "Сложно сказать, сколько это займет времени. Самое главное чтобы больной полностью выздоровел, и у него не было основных симптомов. Разрешение на выход на работу больного после полного выздоровления дают поликлиники. Управление поликлиниками находится под контролем Минздрава".
Говоря о принципе работы поликлиник, пресс-секретарь Минздрава Парвиз Абубекиров добавил, что у заразившегося коронавирусом берется тест, и если через две недели у него нет никаких проблем, он выздоровел, поликлиника разрешает ему выйти на работу.
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