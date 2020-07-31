Когда вылечившийся от COVİD-19 может выйти на работу?

Главной задачей является полное выздоровление больных.

Об этом сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает в пятницу Day.Az.

По ее словам, для выхода на работу больной должен полностью вылечиться: "Сложно сказать, сколько это займет времени. Самое главное чтобы больной полностью выздоровел, и у него не было основных симптомов. Разрешение на выход на работу больного после полного выздоровления дают поликлиники. Управление поликлиниками находится под контролем Минздрава".

Говоря о принципе работы поликлиник, пресс-секретарь Минздрава Парвиз Абубекиров добавил, что у заразившегося коронавирусом берется тест, и если через две недели у него нет никаких проблем, он выздоровел, поликлиника разрешает ему выйти на работу.