https://news.day.az/society/1260298.html В Азербайджане 53 тысячам человек назначены пенсии
В Азербайджане 53 тысячам человек назначены пенсии
В этом году в Азербайджане 53 тысячам человек назначены пенсии без их обращения куда-либо.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.
По его словам, в связи с усилением системы индивидуального учета существенно выросли размеры пенсии.
Бабаев сообщил, что до конца следующего года 90 из 132 услуг, предоставляемых Минтруда, переведут в электронный формат. Строительство Центра DOST, который охватит Бинагадинский и Наримановский районы, завершится до конца этого года.
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