В Азербайджане возобновилась деятельность этих объектов

С 00:00 10 августа расширяется список разрешенных сфер деятельности на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Евлаха, Масаллы, Джалилабада, Мингячевира и Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского, Гейгельского районов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, эта информация отражена в очередном пакете мер по ослаблению строгого карантинного режима Оперативного штаба при Кабинете министров.

Также будет разрешена деятельность нижеследующих сфер деятельности:

- Проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе;

- деятельность торговых объектов по продаже непродовольственных товаров и предметов бытового обслуживания населения (за исключением крупных торговых центров);

- производство машин и оборудования;

- производство электрооборудования;

- производство компьютерной, электронной и оптической продукции;

- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов;

- производство прочих транспортных средств;

- производство полиграфической продукции;

- изготовление ювелирных изделий;

- производство музыкальных инструментов, спортивных товаров;

- швейное производство;

- текстильная промышленность;

- производство обуви;

- производство кожи и кожаных изделий;

- производство табачных изделий;

- производство прочей промышленной продукции.