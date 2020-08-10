В Бейлагане оштрафованы участники поминок

В управление полиции Бейлаганского района поступила информация о проведении поминок в селе Аллахъярлы.

Как передает Day.Az со ссылкой на бардинскую региональную группу пресс-службы МВД, правоохранители незамедлительно выехали по указанному адресу и выявили нарушение правил карантинного режима.

В отношении восьми человек составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях, назначены штрафы.