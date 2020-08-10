https://news.day.az/society/1261129.html В Бейлагане оштрафованы участники поминок
В Бейлагане оштрафованы участники поминок
В управление полиции Бейлаганского района поступила информация о проведении поминок в селе Аллахъярлы.
Как передает Day.Az со ссылкой на бардинскую региональную группу пресс-службы МВД, правоохранители незамедлительно выехали по указанному адресу и выявили нарушение правил карантинного режима.
В отношении восьми человек составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях, назначены штрафы.
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