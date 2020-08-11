https://news.day.az/society/1261298.html Названо число учащихся, не явившихся на выпускные и приемные экзамены
Названо число учащихся, не явившихся на выпускные и приемные экзамены
Обнародованы результаты выпускных экзаменов для учащихся 11 классов (в том числе приемных экзаменов для выпускников прошлых лет), проведенных 23 и 24 июля.
Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), в то же время результатами первого этапа приемного экзамена по I-IV группам, экзамена по V группе и колледжам для выпускников 11-х классов можно ознакомиться, пройдя по линку.
По сообщению, на экзамены не явились 2 173 человека из 20 034 человек, участие которых предусматривалось в экзамене. Пять человек были отстранены от участия в экзамене за нарушение установленных правил.
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