Названо число учащихся, не явившихся на выпускные и приемные экзамены

Обнародованы результаты выпускных экзаменов для учащихся 11 классов (в том числе приемных экзаменов для выпускников прошлых лет), проведенных 23 и 24 июля.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), в то же время результатами первого этапа приемного экзамена по I-IV группам, экзамена по V группе и колледжам для выпускников 11-х классов можно ознакомиться, пройдя по линку.

По сообщению, на экзамены не явились 2 173 человека из 20 034 человек, участие которых предусматривалось в экзамене. Пять человек были отстранены от участия в экзамене за нарушение установленных правил.