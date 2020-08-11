Оштрафованы поехавшие на отдых в Гусар

В ходе рейдов, проведенных сотрудниками Гусарского РУП, были приняты меры в отношении лиц, незаконно приехавших на отдых из Баку, а также других районов, где был объявлен строгий карантинный режим.

Как передает Day.Az, нарушители были выявлены в результате проверок транспортных средств на дорогах, ведущих к центрам отдыха.

В отношении 18 человек был составлен протокол за нарушение правил карантинного режима, они были оштрафованы на 200 манатов.

Во время рейдов за отсутствие медицинских масок по статье 211.2 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение требований, установленных соответствующим органом Исполнительной власти по использованию средств индивидуальной защиты в противоэпидемическом, санитарно-гигиеническом и карантинном режимах) 25 нарушителей были оштрафован на 100 манатов.