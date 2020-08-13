Возобновление работы детских садов возможно лишь в «желтых» зонах

"Восстановление деятельности детских садов считается целесообразным лишь в "желтых" зонах, так как дети питаются и спят в одной комнате, что создает большой риск заражения".

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в результатах научных исследований Института образования, отражающих рекомендации и предложения по организации деятельности учебных заведений в новом учебном году в условиях COVID-19.

Отмечается, что в группах дошкольного образования предлагается привлекать детей к обучению на основе 6-часового (2 дня в неделю по 3 часа) учебного плана: "Если число учащихся в классах превышает 20 человек, рекомендуется организовать подгруппы. В дошкольные группы сельских школ в 400 селах было привлечено до 10 000 детей. Эти группы охватывают детей в возрасте 3-4 и 4-5 лет и организуются при общеобразовательном учреждении. Учитывая, что количество детей в группах составляет 10-15 человек, отсутствие питания, а также то, что дети не спят, предлагается возобновить деятельность этих групп".