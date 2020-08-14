https://news.day.az/society/1262384.html "Служба ASAN" ограничила число участников церемоний бракосочетания
"Служба ASAN" ограничила число участников церемоний бракосочетания
В регистрационных отделах созданы условия для торжественного проведения церемоний бракосочетания, отведены отдельные комнаты.
Как сообщает Day.Az, об этом сказала начальник отдела регистрации министерства юстиции в центре "Служба ASAN" № 1 Рашида Манафова.
По ее словам, в связи с пандемией эти мероприятия были отменены.
"Следует отметить, что в регистрационном отделе созданы условия для торжественного проведения церемонии бракосочетания. Люди специально обращаются за этим. В таких случаях мы контролируем количество людей, принимающих участие в церемонии", - сказала Манафова.
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