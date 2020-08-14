https://news.day.az/society/1262385.html Неудавшаяся помолвка в Геранбое, гости оштрафованы
Неудавшаяся помолвка в Геранбое, гости оштрафованы
Сотрудники Геранбойского районного отделения полиции продолжают мероприятия по обеспечению соблюдения правил карантина.
Как сообщили Day.Az в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, 13 августа в РОП поступила информация о проведении церемонии обручения в одном из частных жилых домов на территории района.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов остановили церемонию, все присутствующие были доставлены в отделение полиции. Было установлено, что житель района Эльшан Годжаев, пригласив родственников, собирался провести обручение.
Гости церемонии оштрафованы на 200 манатов.
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