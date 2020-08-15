За нарушения карантина кафе и рестораны будут принудительно закрывать

Как известно, уже есть решения об очередных смягчениях.

Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заместитель начальника Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Самира Мусаева.

Она отметила, что открытие объектов общественного питания будет осуществляться в рамках определенных правил: "Работа объектов общественного питания разрешается в рамках определенного времени. Также на предпринимателей возлагается обязанность контролировать использование масок клиентами, в случае отсутствия обеспечивать масками. Также работники должны использовать маски. За нарушение требований, указанных в правилах, будут применяться административные штрафы. Есть определенные сферы деятельности, деятельность которых запрещена. В отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих запрещенную деятельность, будут применяться установленные законом штрафы. Мы просим предпринимателей соблюдать указанные требования".