Оперштаб прокомментировал возможность проведения свадеб под открытым небом

"Свадьбы являются массовыми мероприятиями, а постановлением Кабинета министров массовые мероприятия запрещены".

Как передает Day.Az, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба сказала заместитель начальника Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Самира Мусаева.

По ее словам, связанные с объектами общепита смягчения не включают проведение свадеб под открытым небом.

"Во время таких мероприятий сложно использовать маски и соблюдать социальную дистанцию", - сказала Самира Мусаева.