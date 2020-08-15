Минобразования Азербайджана назвало 2 города, где больше учителей сдают экзамены

В этом году большинство экзаменационных центров, созданных для приема учителей, работают в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заведующий отделом человеческих ресурсов министерства образования Эшги Багиров.

По его словам, всего в Баку и Сумгайыте есть 13 экзаменационных центров. 11 из которых в Баку и два в Сумгайыте: "И кандидаты в основном принимали участие в экзаменах, проводимых в этих центрах. В отличие от прошлых лет, в этом году тестовые экзамены проводятся не только в Баку, но и еще в 32 центрах, охватывающих 17 городов и регионов страны. В целом, в каждом из них есть максимум 2 центра, но в некоторых - всего один".

Багиров отметил, что вчера прошли экзамены по французскому языку и физике.

Отметим, что экзамены длятся около 18 дней. Тестовые экзамены пройдут в 32 центрах, охватывающих 17 регионов, включая Баку, Гянджу, Сумгайыт, Лянкярань, Масаллы, Ширван, Кюрдамир, Агдаш, Мингячевир, Барду, Агджабеди, Губу, Шамахы, Балакен, Исмаиллы, Агстафу и Товуз.

Для участия в конкурсе прошли электронную регистрацию 53 880 кандидатов, из которых 51 227 кандидатов подтвердили свои электронные заявления. После проверки электронных заявлений были приняты 46 252 заявления. 46 228 кандидатов получили право участвовать в тестовом этапе конкурса.