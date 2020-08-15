Обнародованы условия перевода студентов из вуза в вуз в Азербайджане

В Азербайджане оглашены правила перевода студентов из одного вуза в другой, с одной специальности на другую (внутренний перевод).

Как сообщили в субботу Day.Az в министерстве образования, этот процесс осуществляется в период зимних или летних каникул с согласия министерства приказом руководства соответствующего вуза.

По действующим правилам перевод студентов из одного вуза в другой допускается только при наличии уважительных причин (брак, проблемы со здоровьем, смена места жительства и другое).

При переводе на ступень бакалавриата вузов министерство получает информацию о проходных баллах с официального сайта Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

Перевод студентов, обучающихся на ступени магистратуры, из одного вуза в другой по той же специальности или изменение формы обучения разрешается в течение первого учебного года при условии, что балл, набранный студентом во время экзамена для приема в магистратуру, не был ниже минимального проходного балла по соответствующей специальности (специализации) в вузе, куда студент хочет перейти.

Лица, переведенные из одного вуза в другой, либо сменившие специальность (за исключением перевода по той же специальности обучающихся по государственному заказу) продолжают обучение на платной основе.

Во время перевода студента из зарубежного вуза в высшее учебное заведение Азербайджана учитываются рейтинг вуза, в котором учился студент, среди других высших учебных заведений мира, получение образования в очной форме обучения; если студент не принимал участия в экзаменах ГЭЦ, его показатели в рамках международных экзаменов.