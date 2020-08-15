В Барде перевернулся автомобиль, есть пострадавший

В Барде произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель получил тяжелые травмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на территории села Алиянлы Бардинского района. Легковой автомобиль марки "ВАЗ-2107" на высокой скорости съехал с дороги и перевернулся. В результате водитель автомобиля Илькин Сулейманов получил травмы и был доставлен в Бардинскую центральную районную больницу.

Ведется расследование.