https://news.day.az/society/1262631.html В Барде перевернулся автомобиль, есть пострадавший - ФОТО
В Барде перевернулся автомобиль, есть пострадавший - ФОТО
В Барде произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель получил тяжелые травмы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на территории села Алиянлы Бардинского района. Легковой автомобиль марки "ВАЗ-2107" на высокой скорости съехал с дороги и перевернулся. В результате водитель автомобиля Илькин Сулейманов получил травмы и был доставлен в Бардинскую центральную районную больницу.
Ведется расследование.
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