https://news.day.az/society/1268126.html В Азербайджане разрешили ездить в районы из Баку - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане разрешили ездить в районы из Баку - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане вновь смягчают карантинный режим, введенный в стране для предотвращения распространения новой инфекции коронавируса (COVID-19).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине, с 00:00 8 сентября 2020 года снимается ограничение на передвижение граждан из Баку, Сумгаита и Абшерона в другие регионы страны (и обратно).
Исключение - пассажироперевозки между городами и районами, они по-прежнему под запретом.
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