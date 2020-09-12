В Азербайджане завершен перевод студентов

В Азербайджане оглашены итоги перевода студентов из высших учебных заведений Азербайджана и зарубежных стран, либо с одной специальности на другую, а также по смене формы обучения, равно как и перевод студентов средних специальных учебных заведений страны и магистрантов.

Как сообщили Trend в министерстве образования, для перевода посредством портала transfer.edu.az обратились 1070 человек. Из них 782 были удовлетворены, передает Day.Az.

Из 710 студентов вузов, которым был разрешен перевод, 671 составляют учащиеся на ступени бакалавра, а 39 человек - обратившиеся для перевода из зарубежных вузов.

В связи с переводом из средних специальных учебных заведений положительный ответ был дан на обращения 72 заявителей из 92.

Портал Transfer.edu.az функционирует с 2016 года для упрощения процесса перевода студентов.