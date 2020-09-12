В Азербайджане продлили ограничения на проведение свадеб и других мероприятий

В Азербайджане до 30 сентября продлили ограничения на проведение свадеб и других мероприятий.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, до 30 сентября в стране запрещено проведение любых траурных мероприятий, поминок и религиозных обрядов, кроме похорон.

Кроме того, запрещено проведение любых массовых мероприятий, в том числе спортивных (за исключением спортивных мероприятий, проводимых без зрителей на открытом воздухе).

Также под запретом организация массовых торжеств, в том числе свадеб, помолвок, дней рождения и других.