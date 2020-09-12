В Азербайджане продлили запрет в связи с госграницей

В Азербайджане до 30 сентября остается в силе запрет на въезд и выезд на территорию страны наземным и воздушным транспортом, (за исключением чартерных рейсов).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на постановление Кабинета министров Азербайджана.