https://news.day.az/society/1270268.html В Азербайджане продлили запрет в связи с госграницей - Дата
В Азербайджане продлили запрет в связи с госграницей - Дата
В Азербайджане до 30 сентября остается в силе запрет на въезд и выезд на территорию страны наземным и воздушным транспортом, (за исключением чартерных рейсов).
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на постановление Кабинета министров Азербайджана.
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