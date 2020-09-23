С приближением холодов ситуация с COVID-19 может вновь ухудшиться

- всем надо быть настороже

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем с первого дня пандемии. Сегодня наблюдается положительная динамика сокращения числа инфицированных COVID-19 благодаря своевременным превентивным мерам, принятых под руководством Президента Ильхама Алиева. Однако коронавирус все еще не изучен с медико-биологической точки зрения.

Об этом Day.Az заявил член комитета по здравоохранению парламента Азербайджана Ильхам Мамедов.

Парламентарий напомнил, что многие ученые из разных стран по всему миру уже подключились к активному процессу разработки вакцины против COVID-19.

"К сожалению, до сих пор не удалось добиться прогресса в этом направлении. Поэтому важно, чтобы люди продолжали придерживаться мер предосторожности, а государство предпринимало необходимые защитные меры на должном уровне, которые все граждане обязаны соблюдать", - отметил он,

Наш собеседник подчеркнул, что с приближением осени в ряде стран мира ситуация с COVID-19 ухудшается.

"Стремительно ухудшилась ситуация даже в соседней Грузии. Вторая волна пандемии уже началась во многих европейских странах. Германия, Великобритания и ряд других стран ужесточают ограничительные меры. В братской Турции носить медицинскую маску стало обязательным требованием даже на открытом воздухе", - перечислил Мамедов.

Депутат отметил, что Оперативный штаб постоянно отслеживает динамику заражений.

"Если наши граждане не будут соблюдать обязательства, установленные Оперштабом, то количество суточных заражений может повторно увеличиться. В таком случае вновь возникнет необходимость ужесточать карантинный режим. Поэтому каждый из нас должен соблюдать личную гигиену ради собственного здоровья и безопасности всей страны. Проявив ответственное поведение, мы сможем избежать ухудшения ситуации", - заключил Ильхам Мамедов.

Абдул Керимханов