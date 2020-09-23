"Расчеты показывают, что первичная вакцинация 20% населения может быть достаточной, чтобы эффективно контролировать эпидемиологическую ситуацию. Одними из важных требований к вакцинам, которые могут быть использованы, являются эффективность и безопасность вакцины".

Как передает Day.Az, об этом сегодня на заседании Совета общественного контроля Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, посвященном вопросам вакцинации против вируса SARS-COV-2, сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы отметил, что в настоящее время проводятся серологические тесты: "Согласно рекомендации ВОЗ, вакцинация 20 процентов населения считается достаточной".