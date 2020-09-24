БТА о мерах предосторожности в окрестностях средних школ

В окрестностях средних школ принимаются меры предосторожности.

Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве (БТА), в окрестностях 206 школ обновлены пешеходные переходы, перед 3 школами установлены трамплины (ограничители скорости), на пешеходных переходах вокруг 7 школ на асфальте написано "Məktəb", "Yavaş".

Кроме того, до конца года планируется продолжить эти работы, регулярно обновлять существующие пешеходные переходы, оптимизировать скоростные ограничители вокруг еще 7 учебных заведений, установить соответствующие дорожные знаки.