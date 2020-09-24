https://news.day.az/society/1273603.html БТА о мерах предосторожности в окрестностях средних школ - ФОТО
БТА о мерах предосторожности в окрестностях средних школ - ФОТО
В окрестностях средних школ принимаются меры предосторожности.
Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве (БТА), в окрестностях 206 школ обновлены пешеходные переходы, перед 3 школами установлены трамплины (ограничители скорости), на пешеходных переходах вокруг 7 школ на асфальте написано "Məktəb", "Yavaş".
Кроме того, до конца года планируется продолжить эти работы, регулярно обновлять существующие пешеходные переходы, оптимизировать скоростные ограничители вокруг еще 7 учебных заведений, установить соответствующие дорожные знаки.
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