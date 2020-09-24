В Билясуварском районе 48 активных больных коронавирусом

До сегодняшнего дня в Билясуварском районе тест на коронавирус прошли 5 974 человека.

Об этом сказала заместитель главы Исполнительной власти района - завотделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Ляман Юзбашева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, у 324 из них выявлен факт заражения, выздоровели 265, скончались 11 человек, сейчас в районе 48 активных больных коронавирусом.