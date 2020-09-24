https://news.day.az/society/1273756.html В Билясуварском районе 48 активных больных коронавирусом - скончались 11 человек
В Билясуварском районе 48 активных больных коронавирусом - скончались 11 человек
До сегодняшнего дня в Билясуварском районе тест на коронавирус прошли 5 974 человека.
Об этом сказала заместитель главы Исполнительной власти района - завотделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Ляман Юзбашева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По ее словам, у 324 из них выявлен факт заражения, выздоровели 265, скончались 11 человек, сейчас в районе 48 активных больных коронавирусом.
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