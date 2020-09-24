Убит шурин Юсифа Ильдырымзаде, возбуждено уголовное дело

Прокуратура распространила сообщение в связи с убийством шурина Юсифа Илдырымзаде.

Как сообщили Day.Az в прокуратуре Наримановского района, в районную прокуратуру поступила информация о том, что 24 сентября примерно в 16 часов в доме Тагиева Тахира Аббас оглу (1948 г.р.) в Наримановском районе столицы было обнаружено его тело с колото-резаными ранами.

Сотрудники полиции и прокуратуры немедленно осмотрели место происшествия и тело, выполнили неотложные процессуальные действия.

По факту в прокуратуре Наримановского района возбуждено уголовное дело по статье УК 120.1 (умышленное убийство).

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.