https://news.day.az/society/1273790.html Убит шурин Юсифа Ильдырымзаде, возбуждено уголовное дело
Убит шурин Юсифа Ильдырымзаде, возбуждено уголовное дело
Прокуратура распространила сообщение в связи с убийством шурина Юсифа Илдырымзаде.
Как сообщили Day.Az в прокуратуре Наримановского района, в районную прокуратуру поступила информация о том, что 24 сентября примерно в 16 часов в доме Тагиева Тахира Аббас оглу (1948 г.р.) в Наримановском районе столицы было обнаружено его тело с колото-резаными ранами.
Сотрудники полиции и прокуратуры немедленно осмотрели место происшествия и тело, выполнили неотложные процессуальные действия.
По факту в прокуратуре Наримановского района возбуждено уголовное дело по статье УК 120.1 (умышленное убийство).
Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
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