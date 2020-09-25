"Нашему поселку подарили новую жизнь"

С некоторых пор в прилегающих к Баку поселках и селах осуществляются работы по реконструкции и благоустройству, которые были проведены и в старинном бакинском поселке Балаханы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что Балаханы - одно из древнейших поселений в окрестностях Баку. До нефтяного бума начала ХХ века Балаханы располагался на Великом Шелковом пути, и занимал стратегическое положение. На протяжении веков это место было одним из основных пунктов на караванном пути, пролегающем от Китая до Испании.

Караван-сарай Шаха Сафи в Балаханы был построен в 1635-1636 годах. Этот исторический памятник построен из местного известкового камня и известен как дворец Хаджа Рухуллы.

За последние месяцы в поселке проделана очень большая работа по реставрации историко-архитектурных памятников в поселке, улучшению экологической ситуации. Также восстановлен парк имени Мирзы Алекбера Сабира. Отметим, что памятник, возведенный в парке имени Мирзы Алекбера Сабира, первый памятник человеку на Востоке.

Жители поселка довольны работой, проделанной в поселке .

В видео проекте Trend "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" жители рассказали о том, что древний Балаханы зажил новой жизнью, выразили признательность Азербайджанскому государству и Президенту Ильхаму Алиеву.

Сельский аксакал Гасан Алиев:

"Большое спасибо нашему государству и главе государства. Президент Ильхам Алиев проявил внимание к нашему поселку и он преобразился и стал краше. От имени аксакалов поселка и лично от своего имени выражаю признательность нашему государству и Президенту. Атмосфера в поселке полностью изменилась, у людей улучшилось настроение, что радует и нас, аксакалов".

Житель села, гид Сакина Керимова:

"Меня, как жителя поселка, очень радуют работы по восстановлению и реконструкции, которые проводятся в Балаханы. За это я выражаю свою признательность, в первую очередь, главе государства. Проведенные работы вызвали большой интерес у каждого, в Балаханы уже приезжают и из других регионов Азербайджана. Они интересуются историческими памятниками, фотографируются, а мы с радостью их встречаем и рассказываем о достопримечательностях".

Житель Балаханы, художник Эмин Алекперов:

"Можно сказать, что я непосредственно участвовал в работах по благоустройству, которые шли в Балаханы. Это моя родина, мой край, родной дом, поэтому каждая работа меня радует. Мы постарались включить новые элементы с условием, чтобы не нарушать прежний облик поселка. Как художник, я открыл здесь предприятие по керамике и ковроткачеству, жители и лица, проживающие в других местах, обеспечены работой. Большинство декоративных элементов на улицах Балаханы созданы благодаря труду балаханинских мастеров".