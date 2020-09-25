В Азербайджане будут чипировать население?

Представитель TƏBİB ответил на вопрос журналистов о том, будут ли чипировать население Азербайджана.

Чипирование, и связанные с этим вопросы стали одним из актуальных направлений в современном мире. Некоторые люди даже добровольно чипируют себя и своих детей. Эта работа может проводиться с разными целями. К сожалению, почему-то люди сразу начинают думать о чипировании, как только речь заходит о вакцине от коронавируса.

Эти мысли высказал в эфире местного телеканала ITV глава Научной комиссии TƏBİB, профессор Акиф Гурбанов.

Он отметил, что эти слухи безосновательны.

"Если людей захотят чипировать, то это было бы сделано другими способами. Как минимум, например, с помощью прививок, которые делаются новорожденным, а не препаратом от коронавируса. Все это безосновательно, и я не могу говорить о том, кто пускает эти слухи и с какими целями", - отметил Гурбанов.