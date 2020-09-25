Лица с высоким профессионально-техническим образованием получат степень суббакалавра

Кабинет министров Азербайджана внес поправки в "Правила приема в средние специальные учебные заведения бакалавров, высшие учебные заведения (основного (базового высшего) медицинского образования) суббакалавров по соответствующим специальностям, а также перевода в средние специальные учебные заведения лиц, не завершивших бакалавриат (основное (базовое высшее) медицинское образование)".

Как сообщает Day.Az, раньше "cуббакалаврами" назывались лица, получившие профессиональную степень на уровне среднего специального образования.

Согласно поправке, теперь "суббакалаврами" также будут называть лиц, получивших профессиональную степень на уровне высокого профессионально-технического образования.