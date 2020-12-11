https://news.day.az/society/1297455.html Азербайджанские скульпторы увековечили память шехидов - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанские скульпторы увековечили память шехидов - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанская государственная картинная галерея на своей странице в Facebook разместила видеоролик, в котором представлены работы молодых азербайджанских скульпторов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Азербайджанские скульпторы в своих работах увековечили историческую Победу и память шехидов, славных сынов Родины, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.
Авторы работ - Рахиб Гараев, Замик Рзаев, Эльхан Зейналов, Табриз Солтаны, Жаля Алиева и другие.
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