https://news.day.az/society/1305575.html Крупная кража из магазина в Азербайджане
Крупная кража из магазина в Азербайджане
В Габале совершена кража из магазина.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками районного отделения полиции, по подозрению в краже в одном из магазинов на территории района 4525 манатов и табачных изделий на сумму 30 манатов был задержан житель села Айдынгышлаг С.Алызаде.
По факту проводится расследование.
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