Крупная кража из магазина в Азербайджане

В Габале совершена кража из магазина.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками районного отделения полиции, по подозрению в краже в одном из магазинов на территории района 4525 манатов и табачных изделий на сумму 30 манатов был задержан житель села Айдынгышлаг С.Алызаде.

По факту проводится расследование.