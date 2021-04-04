В Исмаиллинском районе выпал снег

Вечером 3 апреля на территории Исмаиллинского района выпал град, сменившийся затем в снег и дождь.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, из-за града на дороге Исмаиллы-Габала на короткое время было приостановлено движение автотранспорта.

Во ряде сел приостановлена подача электроэнергии. На дорогу Исмаиллы-Лагич хлынули с гор селевые потоки и грязь, затруднено движение транспорта. В настоящее время в селах сохраняется дождливая погода. На территорию привлечены техника и живая сила дорожного управления, принимаются меры по расчистке дорог Исмаиллы-Лагич и Муганлы-Исмаиллы-Габала. Больше всего осадков выпало в селе Истису. После града в селе выпал снег.