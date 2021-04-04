Полиция в Геранбое не дала случиться помолвке

В Геранбойское районное отделение полиции поступило информации о проведении церемонии помолвки в селе Хойлу района.

Как сообщили Day.Az в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, соответствующими мерами, проведенными сотрудниками полиции было предотвращено проведение помолвки.

Также были проведены профилактические беседы с нарушителями санитарно-эпидемиологических норм.

В отношении данных лиц были составлены соответствующие протоколы.