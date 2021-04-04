https://news.day.az/society/1330996.html Полиция в Геранбое не дала случиться помолвке - ФОТО
Полиция в Геранбое не дала случиться помолвке - ФОТО
В Геранбойское районное отделение полиции поступило информации о проведении церемонии помолвки в селе Хойлу района.
Как сообщили Day.Az в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, соответствующими мерами, проведенными сотрудниками полиции было предотвращено проведение помолвки.
Также были проведены профилактические беседы с нарушителями санитарно-эпидемиологических норм.
В отношении данных лиц были составлены соответствующие протоколы.
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