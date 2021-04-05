В Баку расцвела сакура

В "Японском парке", расположенном в парке Гейдара Алиева в поселке Ахмедли Хатаинского района Баку (рядом с Украинским кругом), расцвела сакура.

Фотографиями этого прекрасного момента поделился в Сети местный житель Бахруз Гурбанов, подчеркнувший, что тем, хочет увидеть это цветение вживую, следует поторопиться, так как продолжительность цветения составляет всего 10 дней, передает Day.Az.

Отметим, что сакура - японское название декоративного растения вишня мелкопильчатая (или черёмуха мелкопильчатая, лат. Prunus serrulata). Дерево высотой до 25 метров цветет в апреле-мае.

В Японии вишнёвый цвет символизирует облака (благодаря тому, что множество цветов сакуры часто распускаются вместе) и метафорически обозначает эфемерность жизни. Чрезвычайная красота и скорая смерть цветов часто сравниваются с человеческой жизнью и смертью. Благодаря этому цветок сакуры глубоко символичен в японской культуре, его образ часто используется в японском искусстве, аниме, кинематографе и других областях. Изображение цветов сакуры встречается на всех видах японских потребительских товаров, включая кимоно, канцелярские принадлежности и посуду.

Во Второй мировой войне сакура использовалась милитаристской пропагандой в качестве мотивирующего символа Японии. До настоящего времени пятилепестковый стилизованный цветок сакуры является основным мотивом геральдики Вооруженных сил Японии, применяясь в тех же обстоятельствах, где западная традиция использует (пятиконечную) звезду, например, в знаках различия воинских званий или в качестве кокарды. Сакура - господствующий мотив японской татуировки ирэдзуми. Там цветы вишни часто изображаются вместе с другими традиционными мотивами - карпами, драконами и тиграми. Японская ассоциация сакуры составила список сотни лучших мест для любования сакурой, причем такие были найдены в каждой префектуре Японии.