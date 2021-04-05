https://news.day.az/society/1331314.html Названы нерабочие дни в мае
Названы нерабочие дни в мае
Стало известно количество нерабочих дней в мае.
Как сообщает Day.Az, в связи с тем, что в этом году 9 Мая - День Победы над фашизмом попадает на воскресенье, то в соответствии с Трудовым кодексом, 10 мая будет нерабочим днем.
Согласно постановлению Кабинета Министров от 3 декабря 2020 года, в этом году 13 мая (четверг) и 14 мая (пятница) - праздник Рамазан. Эти дни также нерабочие.
28 мая - День Республики также является нерабочим праздничным днем. В этом году 28 мая попадает на пятницу.
Таким образом, в связи с праздниками 4 дня в мае будут нерабочими.
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