Задержан лжеполицейский с фальшивыми погонами и игрушечным пистолетом - ФОТО
Сотрудники Лянкяранского РОП по подозрению в мошенничестве задержали жителя села Гейшабан Эльсевара Джафарзаде.
Об этом Day.Az сообщили в региональной группе пресс-службы МВД.
При нем была куртка и защитная маска с надписью Polis ("Полиция"), а также прикрепленный к поясу мобильный телефон, напоминающий рацию. В его автомобиле Mercedes были обнаружены шевроны (знаки различия) сотрудника полиции, погоны старшего сержанта, игрушечный пистолет в кобуре и черная маска.
По данному факту проводится расследование.
Пострадавших от действий задержанного, выдававшего себя за сотрудника полиции, просят предоставить правоохранительным органам соответствующую информацию.
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