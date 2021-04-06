Задержан лжеполицейский с фальшивыми погонами и игрушечным пистолетом

Сотрудники Лянкяранского РОП по подозрению в мошенничестве задержали жителя села Гейшабан Эльсевара Джафарзаде.

Об этом Day.Az сообщили в региональной группе пресс-службы МВД.

При нем была куртка и защитная маска с надписью Polis ("Полиция"), а также прикрепленный к поясу мобильный телефон, напоминающий рацию. В его автомобиле Mercedes были обнаружены шевроны (знаки различия) сотрудника полиции, погоны старшего сержанта, игрушечный пистолет в кобуре и черная маска.

По данному факту проводится расследование.

Пострадавших от действий задержанного, выдававшего себя за сотрудника полиции, просят предоставить правоохранительным органам соответствующую информацию.