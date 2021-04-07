В Баку автомобиль сбил насмерть пешехода 571

В Хатаинском районе Баку произошла тяжелая дорожная авария. ДТП зафиксировано на проспекте Нобеля, сообщает Day.Az. Неизвестного мужчину сбил легковой автомобиль, когда тот переходил дорогу по улице. Пешеход погиб на месте. Личность погибшего устанавливается.

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