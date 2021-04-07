В Зангилане прошла акция по посадке деревьев

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках "Республиканского марафона озеленения" ("Зеленый марафон") с участием журналистов в Зангиланском районе Азербайджана была проведена очередная акция по посадке деревьев.

Как передает Day.Az, участники мероприятия сначала осмотрели лесной массив, созданный методом террасирования на въезде в город.

Позже была проведена кампания по посадке деревьев для восстановления лесных массивов, разрушенных армянскими вандалами.

В рамках акции было посажено 500 деревьев разных пород в соответствии с природно-климатическими условиями местности. Также на территории были посеяны семена дуба, платана восточного и шелковицы.

Основная цель проекта, организованного Общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, состоит в увеличении "зеленых" зон, популяризации посадки деревьев и внесении вклада в охрану окружающей среды, включая увеличение биоразнообразия флоры нашей страны и повышение осведомленности о защите зеленых насаждений. Общественное объединение IDEA совместно с Министерством экологии и природных ресурсов продолжает масштабную деятельность по посадке деревьев во всех регионах страны, уделяя особое внимание увеличению зон озеленения, которые играют неоценимую роль в улучшении общей экологической ситуации и минимизации вредных воздействий, связанных с изменением климата.

Поставив цель посадить около одного миллиона деревьев по всей стране за весенне-осенний сезон, партнеры проекта призывают всех поддержать эту полезную инициативу и объединиться во имя "зеленого" будущего нашей природы.