В агдамской мечети Гияслы вновь прозвучал азан

Глава Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде и лидеры религиозных конфессий Азербайджана, находящиеся с визитом в Агдаме, посетили мечеть Гияслы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, по прошествии многих лет в мечети вновь прозвучал азан - призыв к намазу, были прочитаны молитвы.

Было отмечено, что армяне во время оккупации держали в мечети скот, в том числе свиней. Они также хранили здесь корм для скота.

Уходя из Агдама, армяне подожгли эти места.