https://news.day.az/society/1332025.html В агдамской мечети Гияслы вновь прозвучал азан - ФОТО
В агдамской мечети Гияслы вновь прозвучал азан - ФОТО
Глава Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде и лидеры религиозных конфессий Азербайджана, находящиеся с визитом в Агдаме, посетили мечеть Гияслы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, по прошествии многих лет в мечети вновь прозвучал азан - призыв к намазу, были прочитаны молитвы.
Было отмечено, что армяне во время оккупации держали в мечети скот, в том числе свиней. Они также хранили здесь корм для скота.
Уходя из Агдама, армяне подожгли эти места.
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