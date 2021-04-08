https://news.day.az/society/1332271.html В Баку преподаватель умер во время онлайн-занятия
В Баку преподаватель умер во время онлайн-занятия
Скончался преподаватель Азербайджанского архитектурно-строительного университета.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azxeber.az, старший преподаватель кафедры Солтан Сабзалиев внезапно скончался в возрасте 62 лет во время преподавания онлайн.
Его похоронили в родном селе Рушан Исмаиллинского района.
Отметим, что Солтан Сабзалиев проработал в Азербайджанском архитектурно-строительном университете более 25 лет.
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