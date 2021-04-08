В Баку преподаватель умер во время онлайн-занятия

Скончался преподаватель Азербайджанского архитектурно-строительного университета.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azxeber.az, старший преподаватель кафедры Солтан Сабзалиев внезапно скончался в возрасте 62 лет во время преподавания онлайн.

Его похоронили в родном селе Рушан Исмаиллинского района.

Отметим, что Солтан Сабзалиев проработал в Азербайджанском архитектурно-строительном университете более 25 лет.