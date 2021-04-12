В рамках "Зеленого марафона" жителям Шамкира розданы саженцы деревьев

В рамках "Зеленого марафона", который проводится по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, жителям Шамкира розданы саженцы деревьев, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на IDEA.

При совместной организации IDEA, министерства экологии и природных ресурсов и сети супермаркетов BRAVO 10 апреля покупателям гипермаркета этого бренда в Шамкире также были подарены саженцы деревьев.

Отметим, что основная цель проекта, организованного Общественным объединением IDEA и министерством экологии и природных ресурсов, заключается в расширении зеленых зон, популяризации посадки деревьев и внесении вклада в охрану окружающей среды.

Поставив цель посадить около одного миллиона деревьев по всей стране весной и осенью, партнеры проекта призывают всех поддержать эту полезную инициативу и объединиться во имя будущего нашей природы.