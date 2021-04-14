В центре Баку за сутки дважды поменяли дорожный знак

На улице Ниязи в Сабаильском районе Баку (рядом со зданием Филармонии, на пересечении с улицей Истиглалийят) дважды за сутки был изменен указательный знак.

Как сообщает Day.Az, вначале знак "Движение направо или налево" (разрешавший движение как влево, в сторону здания Кабинета министров, так и направо, в направлении станции метро "Ичеришехер") поменяли на знак "Движение направо" (позволяющий поворачивать только к станции метро).

Но вечером во вторник, 13 апреля, на место был вновь возвращен знак "Движение направо и налево". При этом не исключено, что в течение дня он вновь будет заменен.

Водителям рекомендуется быть внимательными и учитывать это при движении.