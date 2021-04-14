Запущен интернет-телеканал УМК

Запущен интернет-телеканал Управления мусульман Кавказа.

Об этом АПА сообщил сотрудник УМК Рауф Сардаров, передает Day.Az.

Он отметил, что название интернет-телеканала на YouTube - "114 ТВ": "Интернет-телеканал запущен сегодня в связи с месяцем Рамазан. Ежедневно за полчаса до ифтара в эфир будет выходить передача с беседами на тему Рамазана. И после Рамазана наша деятельность продолжится. Будут транслироваться программы про деятельность УМК, а также передачи по религиозному просвещению".