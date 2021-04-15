https://news.day.az/society/1334398.html В Азербайджане от коронавируса скончался известный врач - ФОТО
В Азербайджане от коронавируса скончался известный врач - ФОТО
Скончался доктор медицинских наук, руководитель Центра эфферентной терапии учебно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета Мехман Агаев.
Как сообщает Day.Az, ученый скончался от коронавируса.
В 2010 году М.Агаев был удостоен почетного звания "заслуженный врач" Азербайджанской Республики. С 2011 по 2019 год работал главным нефрологом Минздрава.
С 2010 года работал заведующим Центром эфферентной терапии учебно-терапевтической клиники АМУ.
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