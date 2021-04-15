В Азербайджане от коронавируса скончался известный врач

Скончался доктор медицинских наук, руководитель Центра эфферентной терапии учебно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета Мехман Агаев.

Как сообщает Day.Az, ученый скончался от коронавируса.

В 2010 году М.Агаев был удостоен почетного звания "заслуженный врач" Азербайджанской Республики. С 2011 по 2019 год работал главным нефрологом Минздрава.

С 2010 года работал заведующим Центром эфферентной терапии учебно-терапевтической клиники АМУ.